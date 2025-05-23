دولة القانون تدخل نينوى انتخابيا عبر تحالف لـ"الإطار"

شفق نيوز/ كشف مدير مكتب ائتلاف دولة القانون في نينوى، معد الخالدي، يوم الجمعة، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد يضم ستة أحزاب منضوية ضمن الإطار التنسيقي، استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة في المحافظة، دون أن يكشف عن جميع أسماء الأطراف المشاركة.

وقال الخالدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف الجديد سيحمل اسم (تحالف الحدباء الوطني)، ويضم ستة أحزاب من داخل الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن "ائتلاف دولة القانون أحد هذه الأحزاب".

وأضاف أن التحالف لا يمثل جميع مكونات الإطار في نينوى، بل يضم فقط الأحزاب التي توصلت إلى تفاهمات سياسية موحدة حول خوض الانتخابات المحلية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبيّن الخالدي أن "التحالف يرتكز على مبادئ الوحدة والتنسيق لخدمة محافظة نينوى"، موضحاً أن "الإعلان الرسمي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي جرت خلال الأسابيع الماضية".

يُذكر أن الانتخابات المحلية المقبلة في العراق تشهد تحركات واسعة بين القوى السياسية لإعادة ترتيب تحالفاتها، في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل محافظة نينوى التي تُعد من المحافظات المفصلية في المشهد الانتخابي المقبل.