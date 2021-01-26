دولة القانون تحذر من التهاون في تنفيذ الاعدامات وتدعو لـ"حملات منظمة"

شفق نيوز/ دعت كتلة دولة القانون، يوم الثلاثاء، العراقيين إلى تنظيم حملات شعبية واعلامية للضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة وتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بـ"الارهاب"، محذرة من التهاون في تأخير التنفيذ لتلك الاحكام.

وقالت الكتلة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تؤكد موقفها الثابت والمبدئي من الاصرار والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ او تردد ".

وأكدت الكتلة أن "الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد."

واشارت إلى أن "عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض ان يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وان دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لأخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا ارض العراق دون وازع من ضمير او انسانية".

ودعت الكتلة "الشعب العراقي الى تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة والتنفيذ من اجل القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين ".

وذكّرت الكتلة "بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكتل السياسية والقوى الوطنية الخيرة من اجل تبني هذه القضية التي باتت مطلبا شعبيا واخلاقيا وشرعيا، وان يعلنوا موقفهم بوضوح انصافا للشهداء وتحقيقا للعدل".

وبحسب مصدر مسؤول في محافظة ذي قار جنوبي العراق، فقد نفذت السلطات امس الاثنين احكام الاعدام بحق ثلاثة مدانين بـ"الارهاب" في سجن الحوت المركزي، بعد مصادقة رئيس الجمهورية.

وعبر تحالف القوى العراقية (السني) عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي اطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنفيذ عقوبة الاعدام بمن صدرت بحقهم .