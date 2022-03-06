دولة القانون تحذر من التدخلات الحزبية في المؤسسة التعليمية مع انتهاء عمر الحكومة

شفق نيوز/ حذرت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الاحد، جهات سياسية من تغيير رؤساء الجامعات والتدخل في شؤون المؤسسة التعليمية مع انتهاء عمر الحكومة الحالية.

وقال النائب عن الكتلة جواد البولاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة التعليمية تحتاج إلى استقرار وثبات، إلا أن التجاوزات التي تحصل على هذه المؤسسة واضحة وفق توجهات حزبية تعرقل حركة التعليم بالعراق".

وأضاف أن "التعليم يواجه مخاطر كبيرة أهمها عدم استقرار الكادر التدريسي ورؤساء الاقسام والجامعات، ونحن نقف مع استقرار المؤسسة التعليمية وابعاد السياسة الحزبية عنها وعدم التدخل في عمل وزارتي التعليم والتربية".

وبين البولاني، أنه "ليس من مصلحة التعليم تدخل الاحزاب السياسية في المؤسسة التعليمية وتغيير رؤساء الأقسام والجامعات وعمداء الكليات بشكل مستمر مع انتهاء عمر الحكومة"، منوها إلى أن "الاحزاب السياسية تحاول هدم التربية والتعليم مثل ما فعلت سابقا وهدمت الدولة ومؤسساتها".

يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت أمراً ديوانياً في الثالث من شهر آذار/ مارس الجاري، يقضي بتدوير رئيس الجامعة المستنصرية وكالة حميد فاضل حسن ليكون رئيس جامعة القاسم الخضراء، وتكليف صادق محمد جياد بمنصب رئيس الجامعة المستنصرية وكالة.