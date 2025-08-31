دولة القانون تتبرأ من "حسين المالكي": لا يمثلنا

شفق نيوز- بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، أن "حسين المالكي" الذي يظهر في وسائل الإعلام على أنه عضو في الائتلاف، لا يمت له بصلة.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدعو حسين المالكي الذي يظهر بصفة عضو في ائتلاف دولة القانون لا يمت بصلة إلى الائتلاف، ولا يمثل مواقف الائتلاف أو توجهاته، ونُحمّل من يروج لمثل هذه الصفة المسؤولية القانونية والأخلاقية".

ودعا المؤسسات الإعلامية كافة "توخي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن إضفاء صفات غير صحيحة على أشخاص لا علاقة لهم بالائتلاف".