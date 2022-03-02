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دولة القانون: استفسار جديد للمحكمة الاتحادية بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T11:59:03+0000
دولة القانون: استفسار جديد للمحكمة الاتحادية بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الأربعاء، أن البرلمان سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة والتي ستعقد الأسبوع المقبل.

وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "فتح باب الترشيح سيكون وفق آلية التصويت إما بالأغلبية المطلقة، أو بثلثي أعضاء البرلمان، وعلى اعتبار أن الموضوع متعلق بمنصب رئيس الجمهورية، سيكون هناك استفسار لدى المحكمة الاتحادية حول آلية فتح باب الترشيح لمرة الثانية".

وأضاف الصيهود، أن "طبيعة الاستفسار حول آلية فتح باب الترشيح، لمعرفة الطريقة التي يتم عبرها فتح باب الترشيح والتصويت عليها، وفق الأغلبية أو ثلثي أعضاء البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، يوم الثلاثاء (1 اذار 2022)، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

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