دهوك.. نسبة المشاركين في التصويت الخاص بلغت 88% بلا خروق

شفق نيوز/ اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك اليوم الجمعة، نسب مشاركة الاقتراع الخاص للنازحين وأفراد القوات الامنية والعسكرية في المحافظة.

وقال خالد عباس مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان نسبة المشاركة للاقتراع الخاص بلغت 88% في دهوك، مشيرا الى ان العملية الانتخابية جرت بنجاح دون وجود مشاكل فنية واجهت المكتب وخاصة في اقتراع النازحين.

واوضح عباس؛ ان المكتب سجل نسبة ضئيلة من مشاركة النازحين داخل مركز دهوك والبلدات التابعة لها والتي وصلت الى نسبة 36% من المشاركة، معلنا في الوقت ذاته ان النازح الذي لم يدلِ بصوته سيتمكن من التصويت العام في مناطقه الاصلية.

واكد مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيل شكاوى في الاقتراع الخاص من قبل الكيانات السياسية، لافتا إلى ان نتائج الاقتراع الخاص سترسل الليلة الى المكتب الوطني في بغداد لمقارنتها مع النتائج الالكترونية.

يذكر ان المفوضية فتحت 31 مركزا انتخابيا للنازحين و28 مركزا للقوات الامنية والعسكرية في دهوك.