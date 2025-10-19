"دماء تستبق الانتخابات" على طاولة الإطار في اجتماع ليلي يعقد الاثنين

شفق نيوز ـ بغداد

من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي - الجامع للقوى السياسية الشيعية - مساء غد الاثنين، اجتماعا لمناقشة سير التحقيقات الخاصة بحادث اغتيال المرشح صفاء المشهداني والوضع الأمني في الطارمية والمناطق الرخوة أمنيا.

وطبقاً لمصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع سيناقش حادثة اغتيال المشهداني، والتأكيد على ضرورة الابتعاد عن الخطاب الطائفي الى جانب مناقشة ملفات أخرى من بينها شح المياه والاتفاق النفطي مع تركيا وملف التعامل التجاري (استيراد وتصدير السلع) بين العراق وتركيا وضرورة إيجاد آلية رسمية (اتفاقية) لحفظ حقوق العراق المائية والتجارية بمختلف مجالاتها".

ووفق ما ذهب إليه المصدر، فإن "ملف الانتخابات سيكون من ضمن محاور الاجتماع الدوري لقوى الإطار التنسيقي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

شهد يوم الأربعاء الماضي، مقتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة كانت تقلهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

كما أصيب شخصان من أفراد حماية المرشح مثنى العزاوي، بجروح متفاوتة فجر السبت، نتيجة هجوم لمسلحين مجهولين على مكتبه في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، شددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، على ضرورة وضع خطة أمنية شاملة استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تتناسب مع "حساسية المرحلة".