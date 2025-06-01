"دفعة واحدة".. توافق في البرلمان لتمرير سفراء العراق

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، يوم الأحد، عن وجود تنسيق واتفاق على تمرير قائمة السفراء كدفعة واحدة.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة والجهات المعنية، تعمل على إدراج قائمة السفراء ضمن جدول أعمال مجلس النواب".

وأضاف أن "القائمة تضم عشرات الأسماء من مختلف الطوائف والمكونات العراقية"، مؤكدًا عدم وجود أي تهميش لأي جهة، وأن التصويت على المرشحين سيتم دفعة واحدة خلال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس".

وأشار الفايز، إلى "وجود توافق مبدئي بين الكتل السياسية بشأن التصويت على قوائم المرشحين لمناصب السفراء، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

وعقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعها الاعتيادي، يوم الاثنين الماضي، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، فيما قررت دعوة النواب إلى عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ركز على الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، حيث بحثت الرئاسة سبل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية المناسبة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعزز من ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية وتلبّي تطلعاتهم في هذه المرحلة المفصلية".