دعوى قضائية على الحلبوسي بتهمة التزوير.. وثيقة

شفق نيوز/ أقام ثلاثة أعضاء في مجلس النواب العراقي، دعوى قضائية على رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة "التزوير".

ووفقا للدعوى القضائية، فإن النواب الذين أقاموا الدعوى هم "دريد جميل ايشوع، ، باسم فزع خشان، هادي حسن مريهج".

وقال وكيل النواب المدعين، وفق وثيقة تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، إن موكلي يطعن في القرار النيابي رقم 22 لسنة 2023 الذي أصدره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على ما قرره أعضاء مجلس النواب في الجلسة المرقم 2 في 18 كانون الثاني 2023 لأنه قد زور الحقيقة وألغى عضوية المدعي النائب دريد جميل ايشوع في لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت أعضاء المجلس على عضويته في هذه الجلسة وكما في التسجيلات المرفقة بعريضة الدعوى.

وأضاف، أنه كان على المدعى عليه (الحلبوسي) ان ينقل في قراره المطعون فيما قرره أعضاء مجلس النواب بالاغلبية البسيطة وفقا للمادة 59 ثانيا من الدستور بأمانة دون نقص او زيادة او تحريف او تزوير.

وتابع، لما تقدم يطلب موكلي أعضاء لجنة النزاهة إلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار قانونية ومنها نتائج انتخابات لجنتهم التي جرى بعد استبعاد أحد أعضائها وحرمانه من حقه في الترشيح والانتخاب وفقا للمادة 72 للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وسبق أن أعلن النائب دريد جميل، عزمه الطعن بانتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية، وقال إنه تم استبعاده من اللجنة، وهذا مخالف للنظام الداخلي في مجلس النواب وسنقدم طعنا في المحكمة الاتحادية ببطلان انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه.

والأحد الماضي، انتخب البرلمان العراقي النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية، كما تم انتخاب النائب عالية نصيف نائباً اول لرئيس اللجنة وكريم شكور نائباً ثانياً.