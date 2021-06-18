دعوى قضائية ضد جهات سياسية ادعت إستثمار أراض زراعية بمحيط مطار بغداد

شفق نيوز/ نفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سهى النجار يوم الجمعة تحويل أراض زراعية محيطة بمطار بغداد الدولي إلى مشروع سكني.

وقالت النجار في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان " ما يثار من مواضيع حول وجود عقد استثماري لتحويل اراضي زراعية تحيط بمطار بغداد الدولي الى مشاريع استثمارية عارٍ عن الصحة وهي زوبعة اعلامية يقودها بعض المرشحين للانتخابات النيابية بهدف كسب اصوات الناخبين بطرق الاحتيال".

وأضافت "لا وجود لاي مشروع استثماري في المناطق الزراعية المحيطة بمطار بغداد الدولي وما اثاره احد المرشحين زوبعة اعلامية من اجل كسب اصوات الفلاحين والعوائل الفقيرة التي يوهمها انه يقف معها في الحفاظ على اراضيها متناسياً ان الحكومة العراقية والقانون هما الناهي والمحافظ على حقوق الشعب".

النجار لفتت إلى "رفع دعوى قضائية ضد كل من يثير هكذا مواضيع تهدد امن واستقرار العوائل العراقية ولاسيما تلك العائلات التي مضى على سكناها في الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي مئات السنين ، مطمئنة ً المزارعين وطالبةً منهم عدم تصديق الاكاذيب والخدع الانتخابية ".