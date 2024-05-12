دعوى قضائية بحق نائب عن العصائب "لعن الخلفاء الراشدين".. وثيقة

شفق نيوز/ رفع النائب السابق حيدر الملا، يوم الأحد، دعوى قضائية ضد نائب من كتلة "الصادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق، بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان".

وقال الملا في شكواه التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "في السابع من أيار/ مايو الجاري، تلفظ النائب علي تركي خلال لقائه الإعلامي على قناة (العهد) الفضائية بعبارات مهينة ومسيئة وبذيئة بحق رموز الأمة الإسلامية الخلفاء الراشدين الأربعة حيث قال ما نصه (اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع)".

وأضاف أن "فعل المشكو منه ينطبق وفق أحكام المادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 كون الخلفاء الراشدين هم رموز الأمة الإسلامية جميعاً وليس لطائفة أو مذهب معين".

وتابع الملا "وعليه نلتمس من مقام محكمتكم طلب الشكوى ضد النائب علي تركي فيما ورد من إساءة وتصرف غير مسؤول تجاه رموز الأمة الإسلامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه كون هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي العراقي وتعيد المجتمع إلى مربع الطائفية المقيتة".