دعوة "ملحّة" من المشهداني لواشنطن تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد السفير ستيفن فاجن، يوم الاثنين، تقليص أعداد القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، فيما شدد المشهداني على أهمية دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال المشهداني في مكتبه الرسمي السفير ستيفن فاجن، وفقاً لبيان لمجلس النواب العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء بحث آلية تقليص أعداد القوات في قاعدة عين الأسد، وتحويل العمل إلى إطارٍ ثنائي محدودٍ داخل إقليم كوردستان، تمشياً مع متطلبات الواقع الميدانيّ، وبما يعزز السيادة الوطنية، ويعكس الاستقرار الأمنيّ المتحقّق في البلاد".

وأكد المشهداني أنّ "الاستقرار الأمنيّ المستدام لا يتحقّق دون ازدهارٍ اقتصاديّ"، مشدداً على "أهمية دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية؛ لدعم القطّاع الخاصّ وتوفير فرص عملٍ واسعةٍ للأيدي العاملة الوطنية".

كما شدّد الجانبان، بحسب البيان، على "متانة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وحرصهما على تطويرها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة، وبما يعزّز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء اختتم بالتأكيد على أنّ تطوير علاقات العراق مع جيرانه يمثل ركناً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليميّ، ويُساعد في ترسيخ مبادئ حسن الجوار، بما يخدم مستقبل العراق وشعوب المنطقة".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، إن واشنطن تواصل مراجعة وضبط وضع قواتها في العراق "عند الاقتضاء" وبما يتسق مع مهام التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن "ملتزمة بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، كما سنواصل دعم عمليات هزيمة داعش في سوريا من قواعد داخل العراق حتى أيلول/ سبتمبر 2026".

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الفترة الانتقالية "ستستمر الولايات المتحدة في علاقة تعاون أمني ثنائي مع العراق".

هذا وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، حالة جمود دبلوماسي، منذ تسلم دونالد ترامب المنصب، إذ اقتصر التواصل واللقاءات على القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجن، واتصال وحيد تلقاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من وزير الخارجية ماركو روبيو.

ويأتي ذلك، في وقت انطلقت فيه أولى مراحل انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، حيث خرج أول رتل عسكري أمريكي بالفعل من قاعدة "عين الأسد" باتجاه سوريا الاثنين الماضي.

ويشمل الجدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة "عين الأسد" وبغداد بنهاية أيلول/ سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.