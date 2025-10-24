دعوة لإعلان حالة الطوارئ في البصرة بالتزامن مع زيارة السوداني

شفق نيوز- البصرة

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مساء الجمعة، الحكومة الاتحادية إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، لحماية حصتها المائية ومعالجة الأزمات البيئية والخدمية التي تشهدها، وذلك تزامناً مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى البصرة غداً السبت.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تعيش بربع حصتها المائية، التي سُلبت من شمال البلاد ومن شركات النفط بلا رقابة حاسمة، وكأنها بمعزل عن بقية المحافظات، رغم كونها موطناً لأكثر من خمسة ملايين إنسان"، مؤكداً أن "إعلان حالة الطوارئ هو الحد الأدنى من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها في مثل هذه الأوضاع، خصوصاً مع اشتداد التنافس الانتخابي".

وطالب التميمي، رئيس الحكومة بـ"قراءة معاناة المواطنين ووقف الإجراءات المتعلقة بسحب الجبايات، فالبصرة، مدينة النفط التي بلا ماء، محاصرة بسحب عملاقة من الغازات السامة المنبعثة من نفطها ونفط جيرانها، وتنتظر قرارات حقيقية تنصفها قبل فوات الأوان".

ومن المفترض أن يزور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، محافظة البصرة يوم غد السبت، لافتتاح المشروع النفطي المتمثل بوحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب، والذي سيُعلن العراق من خلاله الاكتفاء الذاتي من استيراد البنزين الخارجي، وذلك بحسب تصريح لوزير النفط خص به وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الجمعة.