دعوة للنواب الكورد لمقاطعة البرلمان والمطالبة بضمانات لإرسال رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ طالب النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان يارويس، يوم الأربعاء، النواب الكورد بمقاطعة الجلسات البرلمانية في حال امتناع وزارة المالية الاتحادية عن إرسال مبلغ الـ618 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، مؤكداً على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تأخير إرسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة.

وقال يارويس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال امتنعت وزارة المالية الاتحادية عن إرسال الأموال حتى يوم غد الخميس ولم تعطِ الضمانات بعدم تأخر إرسالها في الشهر المقبل، يتوجب على النواب الكورد من جميع الكتل الكوردستانية مقاطعة جلسات مجلس النواب، وبذلك سنستطيع تعطيل انعقاد الجلسات ووضع عراقيل أمام اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات".

وأضاف "لا يوجد أي مبرر يمنع تنفيذ تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان الذي صوت عليه مجلس الوزراء".

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة الاتحادية يوم الخميس الماضي 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، مبلغ 618 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان، لكن بسبب إجراءات إدارية، تم تأجيل تحويل المبلغ الى اشعار آخر.