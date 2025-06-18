دعوة لتوحيد المواقف.. العراق والأردن يرفضان التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

شفق نيوز/ تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني لبحث التصعيد الإقليمي والتحضيرات لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكدا على أهمية تنسيق المواقف بين دول منظمة التعاون الإسلامي، إزاء "التصعيد الخطير" للعدوان الإسرائيلي على إيران.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلفى اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي".

وبينت أن "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد المتواصل، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما ينجم عنه من تهديدات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن "الجانبين أكدا رفضهما لأي تصعيد جديد، وضرورة العمل المشترك لاحتواء الأزمة ومنع توسّعها".

وبينت أن "الوزيرين بحثا التحضيرات الجارية للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بما يسهم في تبني موقف إسلامي موحّد إزاء التصعيد الخطير".

وتابعت: "جرت مناقشة مقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية على هامش أعمال المؤتمر، لبحث سبل التحرك العربي الجماعي لوقف التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها".