دعوة عاجلة لإعلان "حكومة طوارئ" في العراق

وجه رئيس البرلمان السابق، محمود المشهداني، يوم السبت، دعوة لإعلان حكومة طوارئ مدتها 45 يوما.

وقال المشهداني في تدوينة له: مناشدة للكتل البرلمانية ولرئيس البرلمان ونائبيه، لعقد جلسة استثنائية وإعلان حكومة طوارئ لمدة 45 يوما.

يذكر أن مصدراً من داخل الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق قد قال لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، إن قيادة التحالف اتفقت على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

إلا أن ترشيح المالكي واجه رفضاً من قبل بعض القوى السنية، وكذلك أطراف داخل البيت الشيعي نفسه، فضلاً عن رفض شديد من قبل الإدارة الأميركية التي هدد رئيسها دونالد ترمب في حينها بأن واشنطن ستوقف مساعداتها للعراق في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة.