دعوة رسمية و"تحيات حارّة".. تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيسين العراقي والإيراني

شفق نيوز/ تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تضمنت دعوة الأول لحضور المهرجان الإسلامي للتضحية في طهران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن المحادثة الهاتفية بين رشيد وبزشكيان، تضمنت مراجعة لحالة العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد، وتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى.

ووفق وكالة "مهر" الإيرانية، أكد بزيشكيان على الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين الإيرانية والعراقية، مشيرا إلى أن إدارته ملتزمة بتعزيز الوحدة مع الدول الإسلامية، بما في ذلك العراق، لضمان كرامة الدول الإسلامية.

ورداً على ذلك، أعرب الرئيس العراقي، عن امتنانه للرئيس بزشكيان على الدعوة، متمنيا السلام والرفاهية والأمن والازدهار لإيران.

وأشار رشيد، إلى أن "العلاقات الإيرانية العراقية حاليا على مستوى عال، مما يؤكد استعداد الحكومة العراقية لتعزيز التنسيق والتعاون مع طهران"، معرباً عن تفاؤله بأن هذه الجهود "ستؤدي إلى إنجازات متبادلة وتنمية مستدامة لكلا البلدين".

وفي الختام، طلب الرئيس العراقي من نظيره الإيراني أن ينقل "تحياته الحارة إلى المرشد علي خامنئي".