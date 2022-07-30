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دعوة جديدة من أحد أطراف الإطار لـ"التهدئة وعدم شحن الشارع"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T14:03:25+0000
دعوة جديدة من أحد أطراف الإطار لـ"التهدئة وعدم شحن الشارع"

شفق نيوز/ دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة همام حمودي، أحد قيادات الاطار التنسيقي الشيعي، يوم السبت، الى "التهدئة وعدم شحن الشارع"، وذلك بعد ساعات من صدور بيان باسم الإطار التنسيقي يطلب من جماهيره والشعب العراقي بالنزول الى الشارع "دفاعاً" عن مؤسسات الدولة.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي علي الدفاعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حفظ السلم الاهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستورية واجب شرعي ووطني، فعلى جميع القوى الوطنية المخلصة العمل على التهدئة وتأمين أبناء شعبنا من اية مخاطـر، وعـدم الانجرار الى شحن الشارع".

وأضاف ان "الاختلاف امر طبيعي وان افضل الوسائل لإيجاد حلول للمشاكل وإبعاد خطر الانقسام والتناحر والفوضى يكون من خلال اعتمـاد الحوار واحـترام الاختلاف، واعتماد الطرق القانونية التي كفلها الدستور". 

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري.

ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج "التهدئة وضبط النفس والتأني"، مبينا أن ما جرى حالياً يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية، مطالبا بتقديم التنازلات "المتبادلة".

كما دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى الدخول بـ"حوار مباشر ومفتوح" لتجنب التصعيد ومنع انزلاق العراق الى "ما لايحمد عقباه".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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