دعوة برلمانية لاجتماع عربي عاجل رداً على انتهاك السيادة العراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس كتلة "حقوق" النيابية حسين مؤنس، يوم الاثنين، إلى تحرك عربي عاجل وموحد لمواجهة "الانتهاك الإسرائيلي للسيادة العراقية".

وقال مؤنس، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق، وباعتباره يرأس حالياً الجامعة العربية، مطالب بأن يمارس دوره بشكل أكبر وأوسع، من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الخطيرة الأخيرة وعلى رأسها خرق السيادة العراقية من قبل الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي الأخير لا يشكّل تهديداً للعراق فقط، بل يمثل انتهاكاً مباشراً للسيادة ويطال دولاً أخرى مثل الأردن"، مشيراً إلى "ضرورة عقد اجتماع عربي على مستوى رؤساء أو وزراء الخارجية، للخروج بموقف سياسي موحد تجاه هذه الاعتداءات".

وأدانت الرئاسات العراقية الأربع، مساء أمس الأحد، الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما استعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، حيث جرى التشديد على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، والتأكيد على دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق.

كما حذر مندوب العراق لدى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأحد، من أن منطقة الشرق الأوسط تمرّ بتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، معرباً عن قلق بغداد إزاء التطورات العسكرية المتسارعة، وفي مقدمتها الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية.