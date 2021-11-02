دعوات لإنصاف سنجار.. سياسيون إيزيديون يطالبون بحقيبة وزارية في الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ طالب سياسيون من مدينة سنجار، يوم الثلاثاء، بحقيبة وزارية للإيزيديين في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، مشددين على ضرورة الالتفات إلى مدينة سنجار وإعادة إعمارها، وإرجاع النازحين من أبناء الطائفة إلى ديارهم.

وقالت النائبة الإيزيدية السابقة، خالدة خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الايزيديين مغيبون دائماً في مفاوضات تشكيل الحكومات الاتحادية، وقد طالبنا في الدورة البرلمانية السابقة بأن يكون لنا وزارة أسوة بالمسيحيين والتركمان لكن دون جدوى".

وأضافت أن "عدد الإيزيديين لا بأس به إذ يقارب مليون نسمة ومن حقنا أن تكون لنا وزارة بالحكومة المقبلة"، مشيرة إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة "فيها اربعة نواب ايزيديين".

ودعت خليل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى "النظر للايزيديين كون الحزب هو راعي الأحزاب الكوردية وقد فاز بـ33 مقعداً برلمانياً بحسب نتائج الانتخابات".

من جانبه، قال المرشح الفائز بالانتخابات عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنگالي، لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة المقبلة أن تراعي مدينة سنجار المنكوبة والإيزيديين الذين ظلموا على أيدي داعش وان يكون لهم وضع خاص لإعمار مدينتهم وتعويضهم وإعادة النازحين الذين ما زالوا يسكنون في المخيمات منذ سبع سنوات".

وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق حكومتيّ بغداد واربيل على إخراج مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من مدينة سنجار "لعودة الأمن والاستقرار إليها وتهيئة الأوضاع لعودة سكانها إليها من جميع المكونات".

ولفت إلى ضرورة أن "يراعى وضع سنجار على جميع الأصعدة، فاليوم في محافظة نينوى لا يشغل أي شخص من سنجار منصب مدير عام، ونحن يجب أن نكون شركاء في إدارة المحافظة ويكون لنا دور في الحكومة الاتحادية المقبلة".

وبشأن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح شنكالي "تشكيل الحكومة المقبلة يتم من خلال التفاهم بين الكتل السياسية"، مرجحاً أن يكون هناك "ائتلاف من كتل شيعية وسنية وكوردية لتشكيل الحكومة بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات".

واستدرك "لا أقول إنه سيكون هناك توافق تام بين الكتل على تشكيلة الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "لأول مرة ستكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان، و قد يصل عدد النواب المعارضين الى 90 برلمانيا، وهذا لم يحدث في الدورات السابقة".