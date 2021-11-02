سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دعوات لإنصاف سنجار.. سياسيون إيزيديون يطالبون بحقيبة وزارية في الحكومة الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-02T13:52:19+0000
دعوات لإنصاف سنجار.. سياسيون إيزيديون يطالبون بحقيبة وزارية في الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ طالب سياسيون من مدينة سنجار، يوم الثلاثاء، بحقيبة وزارية للإيزيديين في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، مشددين على ضرورة الالتفات إلى مدينة سنجار وإعادة إعمارها، وإرجاع النازحين من أبناء الطائفة إلى ديارهم.

وقالت النائبة الإيزيدية السابقة، خالدة خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الايزيديين مغيبون دائماً في مفاوضات تشكيل الحكومات الاتحادية، وقد طالبنا في الدورة البرلمانية السابقة بأن يكون لنا وزارة أسوة بالمسيحيين والتركمان لكن دون جدوى".

وأضافت أن "عدد الإيزيديين لا بأس به إذ يقارب مليون نسمة ومن حقنا أن تكون لنا وزارة بالحكومة المقبلة"، مشيرة إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة "فيها اربعة نواب ايزيديين".

ودعت خليل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى "النظر للايزيديين كون الحزب هو راعي الأحزاب الكوردية وقد فاز بـ33 مقعداً برلمانياً بحسب نتائج الانتخابات".

من جانبه، قال المرشح الفائز بالانتخابات عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنگالي، لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة المقبلة أن تراعي مدينة سنجار المنكوبة والإيزيديين الذين ظلموا على أيدي داعش وان يكون لهم وضع خاص لإعمار مدينتهم وتعويضهم وإعادة النازحين الذين ما زالوا يسكنون في المخيمات منذ سبع سنوات".

وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق حكومتيّ بغداد واربيل على إخراج مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من مدينة سنجار "لعودة الأمن والاستقرار إليها وتهيئة الأوضاع لعودة سكانها إليها من جميع المكونات".

ولفت إلى ضرورة أن "يراعى وضع سنجار على جميع الأصعدة، فاليوم في محافظة نينوى لا يشغل أي شخص من سنجار منصب مدير عام، ونحن يجب أن نكون شركاء في إدارة المحافظة ويكون لنا دور في الحكومة الاتحادية المقبلة".

وبشأن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح شنكالي "تشكيل الحكومة المقبلة يتم من خلال التفاهم بين الكتل السياسية"، مرجحاً أن يكون هناك "ائتلاف من كتل شيعية وسنية وكوردية لتشكيل الحكومة بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات".

واستدرك "لا أقول إنه سيكون هناك توافق تام بين الكتل على تشكيلة الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "لأول مرة ستكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان، و قد يصل عدد النواب المعارضين الى 90 برلمانيا، وهذا لم يحدث في الدورات السابقة".

related

دخيل تدعو الكاظمي والأمم المتحدة لوضع حد لتصرفات حزب العمال الكوردستاني في سنجار

Date: 2021-10-03 06:43:31
دخيل تدعو الكاظمي والأمم المتحدة لوضع حد لتصرفات حزب العمال الكوردستاني في سنجار

سنجار تحذر من ابعاد الايزيديين عن الانتخابات: المفوضية مسؤولة عن حرق أصواتنا

Date: 2019-09-01 11:00:18
سنجار تحذر من ابعاد الايزيديين عن الانتخابات: المفوضية مسؤولة عن حرق أصواتنا

سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

Date: 2019-09-05 13:46:04
سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

سنجار تشيد بدور للبيشمركة: أجندات 5 دول تمنع عودة النازحين والحلول العراقية غائبة

Date: 2019-09-08 09:34:16
سنجار تشيد بدور للبيشمركة: أجندات 5 دول تمنع عودة النازحين والحلول العراقية غائبة

سنجار تقدم مشروعاً لحكومتي بغداد ونينوى "يضمن الاستقرار"

Date: 2019-06-09 09:16:27
سنجار تقدم مشروعاً لحكومتي بغداد ونينوى "يضمن الاستقرار"

مطالبة باعتبار الثالث من آب عطلة رسمية وتشكيل قوة من الجيش والبيشمركة لحماية سنجار

Date: 2019-08-03 09:39:40
مطالبة باعتبار الثالث من آب عطلة رسمية وتشكيل قوة من الجيش والبيشمركة لحماية سنجار

يونامي أول المرحبين بـ"اتفاق سنجار": خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

Date: 2020-10-09 16:19:27
يونامي أول المرحبين بـ"اتفاق سنجار": خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

الخارجية البرلمانية توجه رسالة للكاظمي بعد تهديد بعملية عسكرية تركية في العراق

Date: 2021-01-23 11:03:55
الخارجية البرلمانية توجه رسالة للكاظمي بعد تهديد بعملية عسكرية تركية في العراق