الاتفاق السياسي ووضع المحافظات المحررة على طاولة "العزم" والسوداني

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع زعيم تحالف "العزم" مثنى السامرائي والقيادي في التحالف احمد الجبوري (ابو مازن) تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.

وذكر بيان للتحالف ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "السوداني استقبل السامرائي والجبوري، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي وسبل دعم جهود الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".

وأكد السامرائي، خلال الإجتماع، على "أهمية دعم الإستقرار في المحافظات المحررة وتعزيز دور الحكومات المحلية ودعم المشاريع في المناطق المتضررة".