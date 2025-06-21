دعماً لإيران.. انطلاق تظاهرات أنصار الحشد الشعبي في الكاظمية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرات "أنصار الحشد الشعبي"، مساء اليوم السبت، في منطقة الكاظمية دعماً لإيران في حربها ضد إسرائيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من أنصار الحشد الشعبي خرجواً بتظاهرات غاضبة في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

وتظاهر المئات من انصار التيار الوطني الشيعي، يوم أمس الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر، للتعبير عن الرفض الشعبي للاعتداءات الإسرائيلي على إيران.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.