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دعا إلى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.. السيستاني عن تفجيري بغداد: مشهد فظيع

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T15:38:53+0000
دعا إلى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.. السيستاني عن تفجيري بغداد: مشهد فظيع

شفق نيوز/ وصف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الخميس، تفجيري ساحة الطيران بالمشهد "الفظيع"، داعيا إلى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية.

وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مرة أخرى استهدف الارهابيون المتوحشون تجمعاً من المدنيين الابرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة، مما أدّى الى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حيّ".

وأضاف "إننا إذ نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة الى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع الى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى أن تكثّف من جهودها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الاعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني من جوانب شتى".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 32 ضحية، و110 جرحى.

واضاف التميمي أن "36 جريحا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات فيما غادر بقية الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات المطلوبة.

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