دعا لعدم انتهاك حقوقه الدستورية .. مسرور بارزاني: الإقليم أدى واجباته ومستعد لحل المشاكل مع بغداد دائماً

شفق نيوز / أعلنت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان حكومته انجزت العديد من الإصلاحات في مجالات شتى وستستمر لإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة، وفيما بيّن ان أربيل مستعدة "دائماً" لحل المشاكل مع بغداد وفق الدستور، اكد أن الإقليم قدم ما عليه من واجبات ويدعو لعدم انتهاك حقوقها الدستورية.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم الاثنين، مع مديري عدد كبير من وسائل الإعلام الكوردستانية"، مشيراً الى أن "هذا اللقاء يهدف إلى طرح نقاش صريح مع وسائل الإعلام، ومن خلالها مع أهالي كوردستان، بهدف تسليط الضوء على المعلومات والكشف عنها، وتوضيح موقف الحكومة إزاء العديد من القضايا المهمة"،

ودعا بارزاني وسائل الإعلام إلى "مساندة الحكومة ودعمها لإنجاح مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد، كما أكد أن الإعلام مهمة مقدسة وعليه أن يؤديها بمسؤولية".

وجدد مسرور بارزاني "التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تدعم حرية الإعلام والتعبير والنقد البنّاء من أجل الإصلاح والتطوير والارتقاء بالوضع في كوردستان، وفي الوقت نفسه يجب على وسائل الإعلام الدفاع عن القضايا الوطنية والمنجزات التي تحققت نتيجة التضحيات الجسام التي قدمها أهالي كوردستان"، مبينا أن "التشكيلة الوزارية التاسعة نشرت أكبر قدر من المعلومات، وقدمت التوضيحات اللازمة لبرلمان كوردستان والرأي العام".

وأوضح رئيس حكومة الاقليم "نحن نعيش في منطقة تعاني من أزمات جمة، وقد واجهنا الكثير من الأزمات في السنوات الماضية، مثل كورونا والأزمتين الصحية والمالية، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عجلة التقدم وسنستمر في ذلك، إذ أنجزنا العديد من الإصلاحات في مجالات شتى"، مشيراً إلى أن "الإصلاح عملية مستمرة وتحتاج إلى وقت طويل، لا سيما أن الإصلاح يهدف لإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة".

وتابع بارزاني إن "الحكومة هي لإقليم كوردستان قاطبة، وتقدم الخدمات إلى جميع محافظات إقليم كوردستان ومدنه ومناطقه دون أدنى تمييز".

وعن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، جدد رئيس الحكومة تأكيده على أن "إقليم كوردستان مستعد دائماً لحل المشاكل مع بغداد بموجب الدستور"، وأكد في الوقت نفسه أن "إقليم كوردستان أدّى ما عليه من واجبات، ويدعو إلى عدم انتهاك حقوقه الدستورية".

ووفقا للبيان، فقد "ردّ رئيس الحكومة على أسئلة الحضور وملاحظاتهم، كما عرض إيجازاً عن الإصلاحات التي تنفذها الكابينة الوزارية التاسعة في مختلف المجالات".