دعا لجلسة طارئة بشأن غزة.. المندلاوي وقاليباف يؤكدان على تفعيل مذكرات التفاهم العراقية الإيرانية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي "بالإنابة" محسن المندلاوي، يوم الأحد، إلى وبحث ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم العراقية الإيرانية، وتنشيط دور لجنة الصداقة المشتركة بين البلدين، فيما دعا البرلمانات العربية إلى عقد جلسة طارئة لوقف "الإبادة" في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وفور وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد نيابي عراقي، التقى بنظيره رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعدداً من أعضاء المجلس، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة لا سيما البرلمانية.

وأكد على أهمية تنشيط دور لجنة الصداقة العراقية الإيرانية، وتفعيل مذكرات التفاهم، فضلاً عن توثيق التعاون في مجال تبادل الطاقة والاستثمار والتجارة والمجالات الطبية والنقل البري والسككي.

ودعا المندلاوي، باعتباره رئيساً للاتحاد البرلماني العربي بالإنابة، إلى عقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية لا سيما بعد استمرار مسلسل "الإبادة الصهيونية" ضد غزة وضرورة اتخاذ قرارات رادعة تجبر "الكيان الصهيوني" على وقف انتهاكاته الوحشية، والتعجيل بإدخال المساعدات لإهالي قطاع غزة.

وشدد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف النيابية بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وبما يعزز من استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

من جانبه رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بالوفد النيابي العراقي، مشيداً بمكانة العراق ودوره المحوري في بناء الحوارات الإقليمية وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، داعياً إلى توسيع الشراكة التجارية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين بين البلدين.

وأعرب عن شكره لشعب وحكومة العراق على استضافة الزوار الإيرانيين.