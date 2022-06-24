سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دعا لانتخابات جديدة.. قيس الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن

Category: سیاسة

Date: 2022-06-24T17:06:30+0000
دعا لانتخابات جديدة.. قيس الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن

شفق نيوز/ استبعد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، تشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، داعياً إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات.

وقال الخزعلي في لقاء مع نخب ومحللين، وتابعته وكالة شفق نيوز، تعليقاً على استقالة نواب الكتلة الصدرية، إن "الخلل الآن اعمق واكثر تعقيدا، ولا يمكن تشكيل حكومة في ظروف هادئة وتستطيع أن تنجح".

وأضاف، ‬⁩"أدعو إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء التصويت الإلكتروني وإجراء تغييرات مهمة في المفوضية".

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، شهدت أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا الأسبوع الماضي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

related

الخزعلي: لن نقبل بحكومة صدرية ونتنافس مع الصدر على المكاسب السياسية

Date: 2022-04-08 19:43:48
الخزعلي: لن نقبل بحكومة صدرية ونتنافس مع الصدر على المكاسب السياسية

الخزعلي يحذر من إشاعة الفوضى: نحن أمام واقع جديد بعد استقالة الصدريين

Date: 2022-06-13 19:59:12
الخزعلي يحذر من إشاعة الفوضى: نحن أمام واقع جديد بعد استقالة الصدريين

الخزعلي يقر باستهداف القواعد الامريكية في العراق ردا على اغتيال سليماني (فيديو)

Date: 2021-11-06 18:36:18
الخزعلي يقر باستهداف القواعد الامريكية في العراق ردا على اغتيال سليماني (فيديو)

تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

Date: 2022-01-06 20:02:32
تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

الخزعلي يتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني والمهندس

Date: 2020-12-28 08:09:21
الخزعلي يتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني والمهندس

الحكيم لـ"بافل طالباني": نريد حكومة تمتلك برنامجاً واضح المعالم والتوقيتات

Date: 2022-06-15 18:05:06
الحكيم لـ"بافل طالباني": نريد حكومة تمتلك برنامجاً واضح المعالم والتوقيتات

مسرور بارزاني وميقاتي يبحثان جهود تشكيل الحكومة العراقية وعلاقات لبنان وكوردستان

Date: 2022-02-19 15:47:04
مسرور بارزاني وميقاتي يبحثان جهود تشكيل الحكومة العراقية وعلاقات لبنان وكوردستان

قيس الخزعلي يهاجم ثلاثا بينها السعودية ويشيد بدعم ايران

Date: 2019-09-01 23:42:32
قيس الخزعلي يهاجم ثلاثا بينها السعودية ويشيد بدعم ايران