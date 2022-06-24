دعا لانتخابات جديدة.. قيس الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن

شفق نيوز/ استبعد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، تشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، داعياً إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات.

وقال الخزعلي في لقاء مع نخب ومحللين، وتابعته وكالة شفق نيوز، تعليقاً على استقالة نواب الكتلة الصدرية، إن "الخلل الآن اعمق واكثر تعقيدا، ولا يمكن تشكيل حكومة في ظروف هادئة وتستطيع أن تنجح".

وأضاف، ‬⁩"أدعو إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء التصويت الإلكتروني وإجراء تغييرات مهمة في المفوضية".

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، شهدت أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا الأسبوع الماضي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.