دزيي من واشنطن: بايدن أكد للسوداني على ضرورة حل المشكلات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ اعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني يؤيد استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهو مُصر على معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي في واشنطن؛ ان الرئيس الامريكي جو بايدن شدد على حل المشكلات بين أربيل وبغداد عبر الحوار، مؤكدا على أن استقرار إقليم كوردستان أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف دزيي أن الاجتماع الذي جمع الرئيس الامريكي جو بايدن والعراقي محمد شياع السوداني اليوم الاحد، ناقش العديد من المحاور المهمة.

بشأن تصدير نفط اقليم كوردستان، اشار الى ان السوداني يؤيد وجوب تصدير نفط الاقليم في اسرع وقت ممكن، مستدركا أن هناك مشكلتان تعترضان هذا الأمر ويتوجب حلهما قبل أي شيء آخر.

واشار دزيي الى ان حكومة العراق طالبت بمراجعة اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع أمريكا واجراء عدد من التغييرات في بعض نقاطها.

وبشأن ارسال المستحقات المالية الى اقليم كوردستان، عبر دزيي عن الامل الا يتحول موضوع الرواتب الى ورقة ضغط وموضوع ساخن لوسائل الإعلام، مضيفا أن السوداني جدي في حل المشكلات بين أربيل وبغداد.