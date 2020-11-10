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إدراج قانون الاقتراض على جلسة البرلمان يوم غد.. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-10T13:41:35+0000
إدراج قانون الاقتراض على جلسة البرلمان يوم غد.. وثيقة

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، ادراج قانون الاقتراض على جدول اعمال جلسة يوم غد لغرض التصويت عليه.

وجاء في جدول اعمال الجلسة 21 ، وتنشر وكالة شفق نيوز، نسخة منه، التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" المقدم من اللجنة المالية النيابية، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية المقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية، فضلا عن مناقشات عامة.

 وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، عن "تفاهمات مشتركة" مع اللجنة المالية في مجلس النواب، معربا عن امله بتعاون البرلمان للبدء بصرف الرواتب.

وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن رواتب الموظفين ستصرف الأسبوع المقبل بعد تمرير قانون الاقتراض داخل المجلس.

والى الآن لم يتسلم الموظفون رواتبهم رغم مرور أيام عديدة على موعدها المحدد في مشهد لم يعتاده العراقيون في مناطق العراق بعد عام 2003 باستثناء اقليم كوردستان.

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