سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دخيل: مرور عائلات الدواعش من سنجار اهانة كبيرة للضحايا

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T10:56:46+0000
دخيل: مرور عائلات الدواعش من سنجار اهانة كبيرة للضحايا

شفق نيوز/ اعتبرت النائبة السابقة فيان دخيل، يوم الثلاثاء، نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول بموارد حكومية عبر قضاء سنجار، اهانة كبيرة للضحايا الذين سقطوا على يد التنظيم الإرهابي.

وقالت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "سوف يتم نقل ١٥٠ عائلة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة في جنوب الموصل، ورغم اعتراضنا الشديد على هذه الخطوة ورغم كل محاولات منعها الا ان هذه الصفقة تمت".

وتابعت "لكن أن يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشآت حكومية وحماية ومرورها من داخل سنجار، هذه اهانة كبيرة وكبيرة جدا لجراح الضحايا التي مازالت تنزف على الآلاف منهم، وصفعة اخرى في وجه الانسانية وفي وجه الالم الذي مازلنا نعيشه".

وطالبت دخيل القائد العام للقوات المسلحة؛ ان لا تمر قوافل الدواعش على ارض سنجار الطاهرة وان يجدوا "أي معبر آخر غير مقابرنا الجماعية" ليمروا عليها عوائل من دفنوا الايزيدين أحياء.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.

related

نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

Date: 2020-11-17 12:07:04
نواب نينوى يرفضون افتتاح مخيم لعائلات الهول: المحافظة ليست مكباً لنفايات داعش

العراق يفتح ملف مخيم الهول السوري بحذر تجنباً لتسلل عناصر داعش

Date: 2021-05-06 15:35:37
العراق يفتح ملف مخيم الهول السوري بحذر تجنباً لتسلل عناصر داعش

يتضمن إبعاد الـ"PKK" والفصائل الأخرى.. شفق نيوز تنشر نص اتفاق سنجار

Date: 2020-10-10 15:32:59
يتضمن إبعاد الـ"PKK" والفصائل الأخرى.. شفق نيوز تنشر نص اتفاق سنجار

حديث عن "مؤامرة" إقليمية ضد سنجار.. قائد الايزدخانة يطلب إخراج الحشد بالقوة

Date: 2021-03-12 11:28:45
حديث عن "مؤامرة" إقليمية ضد سنجار.. قائد الايزدخانة يطلب إخراج الحشد بالقوة

سنجار تحذر من ابعاد الايزيديين عن الانتخابات: المفوضية مسؤولة عن حرق أصواتنا

Date: 2019-09-01 11:00:18
سنجار تحذر من ابعاد الايزيديين عن الانتخابات: المفوضية مسؤولة عن حرق أصواتنا

بعد الاردن.. دولة عربية كبيرة ترحب بـ"اتفاق سنجار"

Date: 2020-10-10 19:57:35
بعد الاردن.. دولة عربية كبيرة ترحب بـ"اتفاق سنجار"

عرب سنجار يتهمون مفوضية الانتخابات بـ"الازدواجية": سنصبح جرف الصخر الثانية

Date: 2021-03-15 13:37:04
عرب سنجار يتهمون مفوضية الانتخابات بـ"الازدواجية": سنصبح جرف الصخر الثانية

سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

Date: 2019-09-05 13:46:04
سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم