دخيل: مرور عائلات الدواعش من سنجار اهانة كبيرة للضحايا

شفق نيوز/ اعتبرت النائبة السابقة فيان دخيل، يوم الثلاثاء، نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول بموارد حكومية عبر قضاء سنجار، اهانة كبيرة للضحايا الذين سقطوا على يد التنظيم الإرهابي.

وقالت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "سوف يتم نقل ١٥٠ عائلة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة في جنوب الموصل، ورغم اعتراضنا الشديد على هذه الخطوة ورغم كل محاولات منعها الا ان هذه الصفقة تمت".

وتابعت "لكن أن يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشآت حكومية وحماية ومرورها من داخل سنجار، هذه اهانة كبيرة وكبيرة جدا لجراح الضحايا التي مازالت تنزف على الآلاف منهم، وصفعة اخرى في وجه الانسانية وفي وجه الالم الذي مازلنا نعيشه".

وطالبت دخيل القائد العام للقوات المسلحة؛ ان لا تمر قوافل الدواعش على ارض سنجار الطاهرة وان يجدوا "أي معبر آخر غير مقابرنا الجماعية" ليمروا عليها عوائل من دفنوا الايزيدين أحياء.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.