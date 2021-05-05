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دخول 100 أُسرة لعناصر داعش العراق .. وموصليون يحذرون "قنبلة موقوتة"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-05T04:52:38+0000
دخول 100 أُسرة لعناصر داعش العراق .. وموصليون يحذرون "قنبلة موقوتة"

شفق نيوز/ صرّح النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني يوم الأربعاء بدخول القافلة التي تنقل أُسر عناصر داعش الحدود العراقية قادمة من سوريا.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن هذه القافلة ستنقل الأسر القادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في جنوب الموصل والبالغ عددها 100 أسرة اي ما يقارب 700 فرد 

وأضاف أنه قد حذر في وقت سابق من خطورة ما يجري ولكن دون فائدة، حسب تعبيره.

فيما وصف موصليون في حديثهم لمراسل وكالتنا ما يجري بالأمر "الخطير"، وان هذه العوائل قنابل موقوتة ويجب أن تؤهل فكرياً في مراكز خاصة.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

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