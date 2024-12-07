فيديو.. دخول وجبة ثانية من ضباط وموظفين سوريين إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بدخول وجبة جديدة من السوريين إلى الأراضي العراقية عبر المعابر الحدودية، وذلك في إطار انسحابات واستسلام لعناصر الجيش مع استمرار توسع المسلحين المعارضين في الأراضي السورية والطامحين لإسقاط نظام بشار الأسد.

وذكر المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز أن عدد الوافدين السوريين حتى الآن يتراوح بين 2500 إلى 2700 شخص، مشيراً إلى أن هذه الوجبة الجديدة تضم جنوداً وضباطاً بالإضافة إلى موظفين مدنيين.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تقوم بتدقيق هويات الوافدين بشكل دقيق، كما يتم تسليم أسلحتهم لضمان عدم دخول أي مواد محظورة.

وأكد المصدر أن جميع الوافدين السوريين يُوضعون تحت رقابة الأجهزة الأمنية العراقية، لحين اتخاذ قرار بشأن مصيرهم.

واجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرى وبلدات محافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية، لتواصل تقدمها وتفرض سيطرتها على المحافظة وكذلك مناطق اخرى واسعة في سوريا.

وفي أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

ويخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة.

وكانت التنظيمات المسلحة المناهضة للأسد قد دعت الحكومة العراقية بعد الانخراط في التطورات الحاصلة في سوريا، وأنها ستشكل حكومة مؤسسات حال إسقاط النظام، الا ان بغداد رفضت تلك الدعوات وقالت إنها: لا تتعامل مع مجاميع ارهابية.