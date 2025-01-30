دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

جاء ذلك في وثيقة موقعة من القاضي زيدان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، موجهة إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسات محاكم الاستئناف كافة.

فيما أظهرت وثيقة أخرى صادرة من رئاسة الجمهورية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها: "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية إصدار قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.