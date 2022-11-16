دبلوماسي أمريكي يحث حكومة السوداني على منع إيران من التدخل بشؤون العراق

شفق نيوز/ حض الدبلوماسي الأفغاني الأميركي وخبير السياسة الخارجية زلماي خليل، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني على أن تعمل على حفظ سيادة العراق، وأن تمنع إيران من التدخل بشؤون البلاد.

وقال خليل في كلمة له خلال مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الثالثة المنعقد في الجامعة الأمريكية بدهوك، إن "العراق بلد مهم جدا لأمريكا، وبعد العام 2003 عملت الولايات المتحدة على الحكومات المتعاقبة في العراق".

وأضاف "قد تشكلت حكومة جديدة، وهناك اطراف سياسية مختلفة تشترك بها، وهنا يُطرح تساؤل هل بإمكان رئيس مجلس الوزراء تطبيق برنامجه الحكومي، والاتفاق السياسي الذي تمخضت عنه هذه التشكيلة"؟

وأردف الدبلوماسي الأمريكي بالقول إن "الشعب العراقي لديه مطالب عديدة، ويدعو إلى توفير الخدمات"، مؤكدا أن "تطبيق الدستور نقطة مهمة، و يتعين أن تكون هناك إرادة لحفظ سيادة العراق، وهذه المسؤولية تقع على عاتق حكومة السوداني".

وحث خليل الحكومة الاتحادية الحالية على أن "تمنع إيران من التدخل في شؤون العراق".

وعن إقليم كوردستان قال خليل ان امريكا لديها شراكة مع الإقليم كجزء من العراق الاتحادي، ولدينا تعاون وثيق على مستوى التصدي للأرهاب".

وتابع بالقول ان "هناك مجموعة من الحقوق لاقليم كوردستان مثبتة في الدستور العراقي ومنها ملف النفط والغاز"، منوها إلى أنه "ينبغي للعراقيين التعامل مع هذا الملف بشكل صحي".