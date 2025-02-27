دبلوماسي أمريكي سابق: العراق جزء من سياسة الضغط القصوى لترامب على إيران

شفق نيوز/ قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقًا ديفيد شينكر، يوم الخميس، إن رئيس بلاده دونالد ترامب أدرج العراق كجزء من سياسة الضغط القصوى التي فرضها على إيران.

جاء ذلك خلال استضافته على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة الذي ينظمه مركز "رووداو" للدراسات.

وقال شينكر، إنه "لو نظرنا الى سياسة واشنطن و الكونغرس والإدارة الأمريكية تجاه اقليم كوردستان نجد أن ذلك سيعود بالفائدة على الإقليم بطرق عدة منها دعم الاقليم، وكذلك بقاء الجنود الامريكيين في كوردستان العراق"، مردفا بالقول إن "20 مليون دولار التي كانت تمنحها الولايات المتحدة سنويا الى قوات البيشمركة ستستمر".

وعن الوضع العام في العراق وموقف ادارة ترامب منه، قال الدبلوماسي الامريكي السابق: لا أعتقد أن ترامب يفكر كثيرا في العراق، لكن يتخذه كجزء من حملة سياسة الضغط القصوى التي يمارسها ترامب على إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب، قد وقّع في مطلع شهر شباط/فبراير 2025 مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في حينها.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.