دبلوماسيون في الحلف: أميركا تضغط لإنهاء مهمة "الناتو" في العراق

شفق نيوز - بروكسل

أفاد أربعة دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، تضغط على الناتو لتقليص العديد من أنشطته الخارجية، بما في ذلك إنهاء مهمة رئيسية للحلف في العراق، وفقا لموقع صحيفة "بوليتيكو".

وذكرت الصحيفة، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا في الأشهر الأخيرة لتقليص عملية حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو، ومنع أوكرانيا وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من المشاركة رسميًا في القمة السنوية للحلف في أنقرة، التي تُعقد في يوليو/تموز.

وأضافت "بوليتيكو" أن هذه الجهود تعكس مسعى البيت الأبيض للتعامل مع الناتو كحلف دفاعي أوروبي أطلسي بحت، والتراجع عن عقود من التوسع في إدارة الأزمات والشراكات العالمية والمبادرات القائمة على القيم، والتي لطالما أثارت حفيظة الرئيس الأمريكي وقاعدته الشعبية المؤيدة لترامب.