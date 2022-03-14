"دانائي فر" يصل إلى بغداد ويعقد اجتماعاً مغلقاً مع قادة الفصائل

شفق نيوز/ وصل مسؤول ملف العراق، لدى الحكومة الإيرانية، حسن دانائي فر، يوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "دانائي فر، عقد فور وصوله إلى بغداد، اجتماعاً مغلقاً مع قيادات في الفصائل المسلحة، وشخصيات سياسية ضمن قوى الإطار التنسيقي".

وأضاف المصدر، أن "المسؤول الإيراني، سيعقد اجتماعاً مع شخصيات حكومية رسمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتاً إلى أن "الزيارة تأتي لمناقشة قصف الحرس الثوري الإيراني، وآخر تطورات المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأوقف القصف الإيراني، الذي تبناه الحرس الثوري، على مدينة أربيل، الحوارات التي كانت قد استؤنفت مؤخراً بين الكتلة الصدرية بزعامة الصدر، والإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية الأخرى، وفقاً لقيادي في الكتلة الصدرية، أبلغ وكالة شفق نيوز.

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