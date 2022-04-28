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دانائي فر: طهران يمكنها مساعدة بغداد للخروج من المأزق السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-28T13:33:49+0000
دانائي فر: طهران يمكنها مساعدة بغداد للخروج من المأزق السياسي

شفق نيوز/ قال السفير الإيراني السابق لدى بغداد حسن دانائي فر، يوم الخميس، إن بلاده يمكنها مساعدة العراق في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيق تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأكد دانايي فر، سفير إيران السابق لدى بغداد، زيارته لأربيل قبل أسبوعين، قائلا إنه أجرى "محادثات صريحة وشفافة وواضحة" مع المسؤولين في إقليم كوردستان العراق.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، اليوم : "لقد زرت العراق عدة مرات وقمت برحلة إلى أربيل قبل أسبوعين".

والتقى قادة إقليم كوردستان كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني في العاشر من شهر نيسان/ ابريل الجاري وفداً رفيعاً من إيران برئاسة دانائي فر، وفقا لما ذكرته القنصلية الإيرانية في أربيل.

وأردف دانائي فر خلال المقابلة مع "إيلنا" بالقول إن طهران يمكن أن تساعد التيارات السياسية العراقية للخروج من المأزق السياسي، وأن زيارة الحلبوسي يمكن تقييمها في هذا الإطار.

وزار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، صباح امس الأربعاء على رأس وفد برلماني العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الحلبوسي قد زار إيران لأول مرة في آذار/مارس من العام 2018 .

وتأجلت زيارة الحلبوسي لطهران لمدة شهر بسبب البروتوكولات الصحية للبلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

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