إدانات رسمية بعد استهداف آمرلي ونينوى وتحركات لحصر الأضرار وتقييمها

شفق نيوز- كركوك/ نينوى

أكد قائممقام قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين، ميثم نوري، يوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية إثر القصف الذي تعرض له القضاء.

وقال نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الأميركي السعودي استهدف مقراً للحشد الشعبي في قضاء آمرلي، إضافة إلى منزل مدني وقاعة مخصصة لإقامة الشعائر الحسينية".

وأضاف أن "المقر المستهدف تعرض للقصف للمرة الثانية من قبل العدوان الأميركي"، لافتاً إلى أن الجهات المعنية باشرت بالكشف على المواقع المستهدفة وحصر الأضرار الناجمة عن القصف، على حد قوله.

وأشار نوري، إلى أن الجهات المحلية والأمنية تتابع تداعيات الحادث، فيما تستمر عمليات تقييم حجم الأضرار في المواقع التي تعرضت للاستهداف.

وفي نينوى، أصدر مجلس المحافظة بياناً رسمياً بخصوص الاستهدافات الأخيرة التي طالت عدداً من المواقع داخل المحافظة، معرباً عن قلقه البالغ ومستنكراً الخروقات الأمنية التي تمس سيادة العراق واستقراره.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس إذ يعرب عن استنكاره الشديد وإدانته لأي اعتداء يمسّ أمن نينوى وسيادتها، فإنه يؤكد في الوقت ذاته رفضه القاطع لاستخدام أراضي المحافظة كمنطلق لشن هجمات أو استهداف دول الجوار، حرصاً على استقرار المنطقة وصوناً للمصلحة الوطنية العليا".

يُذكر أن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي كانت قد أعلنت في بيان سابق اليوم، مقتل 10 وإصابة 6 آخرين جراء اعتداء جوي استهدف مقر الفوج الرابع التابع للواء 30 ومقر مديرية مقاتلة الدروع في ناحية برطلة شرق الموصل.

هذا وشنت مقاتلات حربية أميركية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.

وأسفرت الضربات عن سقوط 20 قتيلاً و32 جريحاً في حصيلة "غير نهائية" قابلة للزيادة، بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الحشد الشعبي.