"داعش" يسمي " أبو الحسن القرشي" زعيماً جديداً

شفق نيوز/ أكد تنظيم "داعش"، يوم الخميس، مقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وتعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التنظيم في كلمة صوتية أطلقها المتحدث الجديد باسمه "أبو عمر المهاجر"، إن مجلس شورى التنظيم استقر على مبايعة "أبو الحسن الهاشمي القرشي" كخليفة جديدة، موضحا أن الكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا.

ودعا "أبو عمر المهاجر" عناصر التنظيم إلى مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم ضد خصومهم.

وقال "المهاجر" إن آخر إنجازات "أبو إبراهيم الهاشمي" كان إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم في سجن غويران بالحسكة، من أيدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ولفت إلى أن اختيار "أبو الحسن الهاشمي" جاء امتثالا لوصية "أبو ابراهيم الهاشمي".

ويأتي إعلان التنظيم بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع شباط/ فبراير الماضي، اغتيال "أبو ابراهيم الهاشمي" في ريف إدلب الشمالي.