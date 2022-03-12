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إدارة مطار أربيل: حركة الملاحة الجوية طبيعية ولا توقف بالرحلات

Category: سیاسة

Date: 2022-03-12T23:41:11+0000
إدارة مطار أربيل: حركة الملاحة الجوية طبيعية ولا توقف بالرحلات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، يوم الأحد، استمرار الرحلات الجوية في المطار، وذلك بعد قصف صاروخي استهدف عاصمة الإقليم.

وذكرت إدارة المطار في بيان، إن "الرحلات الجوية مستمرة ولم تشهد توقفاً".

من جانبها قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

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