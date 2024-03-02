"إدارة كركوك" تجتمع غداً برئاسة السوداني و"التدوير" خيار لحسم المناصب

شفق نيوز/ رجح عضو "المجموعة العربية" في مجلس محافظة كركوك رعد صالح، أن يحسم اجتماع يوم غد الأحد، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تشكيل المجلس وانتخاب المحافظ، لافتاً إلى أن جميع الكتل أعدت ورقة مطالبها التي ستطرح غداً.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "ورقة مطالب المجموعة العربية كاملة وستقدم إلى رئيس الوزراء في اجتماع يوم غد (الأحد)، الساعة الثالثة عصرًا"، مؤكداً أن "مطلب العرب ثابت في أن يكون منصب المحافظ من نصيبهم، كما أن العرب والتركمان يمتلكون أكثر الأصوات لو جمعت لتجاوزت 281 ألف صوت انتخابي، ولهم الحق في تشكيل الحكومة المحلية".

وأشار إلى أن "اجتماع يوم الأحد سيكون حاسماً ولا بد من الخروج منه بتسمية المحافظ ورئيس المجلس والاتفاق على بقية المناصب"، معتبراً تسمية المحافظ أمراً مهماً وكذلك تشكيل المجلس، لعدم إمكانية بقاء الحال في كركوك على ما هو عليه.

وأوضح صالح، أن "من المقترحات التي ما زالت قائمة، هي تدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين الكتل بعد مرور عامين".

من جهته قال المختص في شؤون الانتخابات علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الورقة الكوردية التي سوف تقدم للسوداني تشمل منصب المحافظ للكورد وتحديداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومنح منصب رئيس المجلس للمكون العربي، وتحديداً للتحالف العربي، ومنح الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصصاً ضمن مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس وقائممقام كركوك".

وأضاف خليل، أن "ورقة المطالب العربية التي سوف تقدم للسوداني في توزيع المناصب في كركوك يحظى بدعم المكون العربي، إلى تدوير منصبي المحافظ ورئيس المجلس بين الكورد والعرب كل سنتين، مع منح التركمان والحزب الديمقراطي حصصاً ضمن مناصب نائبي المحافظ ونائب رئيس المجلس، بينما تتضمن ورقة الأعضاء التركمان تدوير المناصب العليا (المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما) بين القوميات الرئيسية الثلاث (العرب، الكورد والتركمان)".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.