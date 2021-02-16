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إدارة بايدن تكشف خطة "استراتيجية" لاستقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-16T16:45:43+0000
إدارة بايدن تكشف خطة "استراتيجية" لاستقرار العراق

شفق نيوز/ شدد القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، على ضرورة مواجهة الفصائل المدعومة إيرانياً في العراق، منددا بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وأكد ميلز، في جلسة للبعثة الأممية للعراق، "يجب مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لديها خطة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق. 

وقال ميلز إن التقرير الأممي يشير للوضع المعقد في العراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم اللازم لمساعدة السلطات العراقية.  

وأشار إلى التزام الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية وقال "أميركا قدمت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات للعراق، كما نساعد الحكومة العراقية أيضا لمواجهة الفساد". 

من جهتها  اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنین بلاسخارت، أن هذه الهجمات تستهدف استقرار العراق.

وقالت بلاسخارت، إنه "لابد من التركيز على إنهاء التطرف ومواجهة التهديدات على الأرض في العراق".

وأدى الهجوم إلى مقتل مدني متعاقد مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وإصابة ثمانية آخرين بينهم جندي أمريكي.

وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية، على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، الذي يعتبر الأكثر دموية ضد قواتها منذ ما يقرب من عام في العراق.

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