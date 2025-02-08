"إدارة الدولة" يؤجل اجتماعه المرتقب لإشعار آخر لمنح فرصة للمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ قرر ائتلاف إدارة الدولة، تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده، اليوم السبت، الى اشعار آخر من أجل منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قرارات المصادقة على قوانين السلة الواحدة والأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف تلك القوانين الجدلية.

وبهذا الصدد قالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن "بعض قوى الإطار وإدارة الدولة لديها رؤى ومقترحات لم تنضج بعد لطرحها خلال الاجتماع الذي كان من المفترض انعقاده اليوم إلى جانب منح المحكمة الاتحادية الفرصة لمعالجة الطعن بقرارات السلة الواحدة (التصويت على مشاريع قوانين الموازنة العامة ، العفو العام ، الأحوال الشخصية )".

وأوضحت أنه "لا توجد أرضية متكاملة لعقد هذا الاجتماع في موعده"، مضيفة أنه "كان من المفترض أن تتم مناقشة ملفات مهمة من بينها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي مع المستجدات الإقليمية والدولية".

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