"إدارة الدولة" يشكل لجنة لتقييم أداء 6 محافظين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، ان تحالف إدارة الدولة سيشكل لجنة لتقييم أداء المحافظين الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة ليقرر من يجب تغييره أو البقاء في منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "اتفق قادة تحالف ادارة الدولة على تشكيل لجنة لتقييم المحافظين الذين يشغلون المنصب بالوكالة وعددهم ستة في العراق".

وبين أن "أبرز المحافظات التي يشملها التقييم لغرض تغيير محافظيها من عدمه هي، النجف، وذي قار، وبابل، وكركوك، وصلاح الدين، والانبار".

وفي وقت سابق اليوم صوّت مجلس الوزراء على إلغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "تصويت مجلس الوزراء يشمل تعيين محافظي النجف وذي قار وبابل وصلاح الدين ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري".