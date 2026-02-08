"إدارة الدولة" يشدد على ضبط الخطاب الإعلامي حول الأحداث الإقليمية وفق مصلحة العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف إدارة الدولة، مساء اليوم الأحد، على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي حول الأحداث الإقليمية وضرورة أن يكون منسجماً مع مصلحة العراق، فيما ناقش الأزمة المالية ونقل سجناء "داعش" من سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الائتلاف عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، جملة من الملفات الإستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب الائتلاف عن ترحيبه ودعمه الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان.

ودعا الائتلاف إلى اعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم.

وفي الوقت الذي ثمن فيه ائتلاف إدارة الدولة جهود الدول العربية والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب، فإنه يرفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد الائتلاف الدولة على ضرورة ضبط كل تصريحٍ وخطاب إعلامي وسلوك لا ينسجم مع مصلحة العراق.

وأدان المجتمعون الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين الأبرياء في مدينة إسلام آباد بباكستان مؤخراً، مؤكدين تضامن العراق الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرّف، وضرورة تنسيق الجهود الدولية لاستئصال جذور الإرهاب.

وناقش الاجتماع الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الإستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحدّ من التهرب الضريبي والجمركي.

وأكد الاجتماع كذلك على أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلّي على النفط.

كما ناقش الاجتماع باستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق، بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الإرهابيون جنسياتها، إلى تسلّمهم وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم.