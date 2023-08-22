"إدارة الدولة" يدعم انتخابات كانون الأول ويناقش مباحثات واشنطن

شفق نيوز/ استضاف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، وجرى خلاله بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن أولويات البرنامج الحكومي التي تصب في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي عموماً.

كما جرى البحث في الشأن النيابي، وأهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يساعد في معالجة العديد من الملفات المهمة، بحسب بيان نشره مكتب السوداني.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول المقبل، وأهمية مواصلة دعم مقومات نجاح إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، فضلاً عن مناقشة مسوّدة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسير بإجراءات تشريعه، وفق الآليات الدستورية والقانونية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما تم طرحه من ملاحظات.

واستعرض الاجتماع نتائج زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في رسم العلاقة المستقبلية بين البلدين، وأكد المجتمعون على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات.

كما أكد الاجتماع على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر استغلال المنصب والمال العام.

وحثّ المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان العراق، والمضي في إنضاج مسودة المشروع.

وتحالف إدارة الدولة هو ائتلاف برلماني عراقي، تشكل يوم 25 أيلول من 2022، بعد انسحاب نوّاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، تكوّنَ تحالفُ إدارةِ الدولة من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحالف عزم، وبابليّون.

وانبثق من التحالف تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.