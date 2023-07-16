إدارة الدولة يتحرك لتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت كتلة دولة القانون النيابية، الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة التغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال النائب عن دولة القانون جاسم العلوي لوكالة شفق نيوز، ان "عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية آثار شكوك بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى".

وأضاف إن "هناك توجه في الاطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية َ قبل إجراء موعد انتخابات مجالس المحافظات".

وبين العلوي، أن "من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة".