داخلية كوردستان تعلن اعتقال "نايف كوردستاني": حرية التعبير لا تعني التطاول على مقام المرجعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اعتقال الكاتب نايف كوردستاني بعد نشره تغريدة عن المرجعية الدينية دفعت بمحتجين لاقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد واشعال النيران فيه.

وقالت الداخلية في بيان، "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من السيد وزير الداخلية بإلقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضاف "ان حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وان التطاول عليهم وبالاخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه ونؤكد ان المذكور لا يمثل الا نفسه وموقف حكومة اقليم كوردستان والشعب الكوردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي وسيبقى كذلك".

وفي وقت سابق من اليوم أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشدة تغريدة لكاتب كوردي اعتبرها إدانة للمرجعيات الدينية.

وقال الحزب في بيان، "لا يخفى على أحد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الإكرام وينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد، لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني الذي إساءة فيه إلى المرجعيات الرشيدة".

وأضاف، "كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية".