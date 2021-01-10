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خوض جولة قضائية جديدة ضد شركات الهاتف النقال في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-01-10T09:54:46+0000
خوض جولة قضائية جديدة ضد شركات الهاتف النقال في العراق

شفق نيوز/ أعلن النائب محمد شياع السوداني، يوم الاحد، تقديمه لائحة تمييزية للطعن بقرار محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد بتجديد رخص شركات الهاتف النقال.

وكتب السوداني منشورا على حسابه في فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "قدمنا لائحة تمييزية للطعن بالقرار الاستئنافي الذي أيّد حكم البداءة ورد الطعون ورغم ذلك أجاز التجديد! في مخالفة واضحة للقانون".

وأضاف "كلنا أمل بأن محكمةالتمييزالاتحادية (الهيئة الموسعة) تؤيد الفقرة الحكمية ونقض مضمون التجديد لشركات الهاتف النقال الفاشلة".

وفي 23 كانون الأول الماضي قضت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد بصحة تجديد رخص شركة الهاتف النقال في البلاد.

وجاء في وثيقة قرار صادرة عن المحكمة ، "لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء (في هيئة الاتصالات) والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020".

واتخذت المحكمة القرار بعد "معالجة المخالفات الواردة في قرار مجلس الأمناء السابق".

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

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