خميس الخنجر يستقيل من رئاسة حزبه وحديث عن "المساءلة والعدالة"

شفق نيوز/ قدّم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، يوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين تحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وجاء في نص الكتاب الصادر عن حزب سيادة، والذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إشارة الى كتابكم المرقم ش. ح / خ / 2553 في 2024/10/27 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي، وكتابكم المرقم خ/ 286/24 في 2024/3/31، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم ق. ت. ق / 24 / 14020 / 16650 في 2024/5/7 ، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لديهم". في حين لفت مصدر مطلع إلى أن "خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه، بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة".